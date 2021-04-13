***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 13:05
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927320
BIST
13:091.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -17,80
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:098,1471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:099,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0222
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:09452,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,60
|Açılış
|: 452,45
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MTRKS
|49,56
|5.701.531
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|937.211
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.775.074
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.830.086
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.648.852
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.885.828
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|EREGL
|16,75
|567.486.328
|% 2,13
|
|FENER
|33,78
|449.333.790
|% 7,92
|
|GARAN
|6,61
|378.012.511
|% -0,15
|
|KOZAL
|112,30
|349.886.515
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,85
|314.729.551
|% -6,92
|
|TSKB
|1,28
|201.640.125
|% -4,48
|
|EKGYO
|1,76
|264.600.798
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,04
|187.050.275
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,51
|204.739.701
|% -0,85
|
|GARAN
|6,61
|378.012.511
|% -0,15
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1403
|8,1471
|% -0,03
|
|Euro
|9,6854
|9,6945
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,1819
|11,2380
|% 0,13
|
|Frank
|8,7729
|8,8257
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1673
|2,1782
|% 0,04
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,97
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.987
|3.062
|-5,98
|
|Yarım
|1.444
|1.481
|-2,89
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|