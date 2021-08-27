***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2021 10:04
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960728
BIST
14:231.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.454
En Düşük
1.444
14:238,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:239,8793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:23484,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 484,35
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:23
|DESA
|10,12
|6.879.994
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|337,80
|73.813.992
|% 9,32
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.752.291
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,60
|470.533.364
|% -1,49
|
|GESAN
|23,54
|451.108.962
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|379.906.503
|% 1,46
|
|GARAN
|9,48
|336.159.883
|% 0,42
|
|PETKM
|6,22
|332.777.492
|% 2,30
|
|ODAS
|1,47
|136.583.250
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,55
|214.974.872
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|332.777.492
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|379.906.503
|% 1,46
|
|MRGYO
|1,14
|55.754.064
|% 1,79
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3940
|8,3990
|% 0,13
|
|Euro
|9,8741
|9,8793
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4686
|11,5262
|% 0,14
|
|Frank
|9,1084
|9,1632
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% 0,10
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,57
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|4,00
|
|Tam
|3.188
|3.269
|3,85
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|1,86
|
|Çeyrek
|773
|791
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|0,99
|
Seans Raporu
14:23
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.22 ) 1, 570
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14:37XU100
Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 6, 410.00 milyon TL de
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14:36YAPRK
Yüzde 9.06 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 619 adet işlem
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14:34AYEN
Yüzde 5.05 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 411, 244 adet işlem
-
14:33EKIZ
Yüzde 4.76 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 754 adet işlem