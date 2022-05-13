***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 12:05
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030110
BIST
12:292.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,61
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
12:2915,4516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0676
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
12:2916,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0723
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
12:29905,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,57
|Açılış
|: 905,17
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler12:29
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.270.905
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|67.841.109
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.543.465
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.565.089
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.437.133
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,80
|96.007.890
|% -9,83
|
|PKENT
|175,70
|158.423.909
|% -5,49
|
|THYAO
|42,00
|1.958.043.630
|% 0,33
|
|SAHOL
|19,01
|1.098.181.867
|% 0,32
|
|SISE
|19,81
|998.284.043
|% 1,07
|
|KRDMD
|15,66
|633.317.796
|% -0,70
|
|DOHOL
|3,77
|592.362.565
|% 3,57
|
|DOHOL
|3,77
|592.362.565
|% 3,57
|
|EKGYO
|2,67
|207.340.381
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,01
|1.098.181.867
|% 0,32
|
|KARSN
|5,21
|281.245.718
|% 2,16
|
|SISE
|19,81
|998.284.043
|% 1,07
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4419
|15,4516
|% 0,44
|
|Euro
|16,0588
|16,0781
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,8111
|18,9055
|% 0,72
|
|Frank
|15,4081
|15,5009
|% 1,04
|
|Riyal
|4,1136
|4,1342
|% 0,78
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-22,00
|
|Tam
|6.056
|6.210
|-29,15
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-7,05
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,80
|
Seans Raporu
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