***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 15:34
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040350
BIST
17:102.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,62
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1016,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1017,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0498
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:10974,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,64
|Açılış
|: 974,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BMSCH
|10,89
|120.133.396
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.860.770
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.018.166
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|92.870.947
|% 9,85
|
|GESAN
|42,40
|261.781.495
|% 8,66
|
|LIDFA
|11,34
|31.110.819
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.722.962
|% -9,98
|
|BERA
|14,71
|565.160.944
|% -7,54
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|THYAO
|46,62
|4.465.038.579
|% 0,95
|
|SISE
|21,52
|2.968.958.400
|% 4,06
|
|EREGL
|27,16
|1.524.277.478
|% 2,34
|
|ASELS
|23,02
|1.159.384.753
|% 1,50
|
|KRDMD
|11,40
|1.156.479.198
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,68
|986.578.342
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|326.688.849
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|706.226.319
|% 1,17
|
|ODAS
|2,87
|438.925.826
|% -1,03
|
|SISE
|21,52
|2.968.958.400
|% 4,06
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6829
|16,6920
|% 0,32
|
|Euro
|17,4161
|17,4405
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,2637
|20,3653
|% 0,73
|
|Frank
|17,3977
|17,5025
|% 0,21
|
|Riyal
|4,4344
|4,4566
|% 0,26
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,79
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.490
|6.582
|-59,00
|
|Yarım
|3.177
|3.219
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,47
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,27
|
Seans Raporu
17:08
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17:23ISGYO
Yüzde 7.77 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 426, 928 adet işlem
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17:21BEYAZ
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 499 adet işlem
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17:20PEGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 577, 931 adet işlem
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17:19ANGEN
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 949 adet işlem
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, GUBRF