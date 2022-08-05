***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 10:16
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052221
BIST
11:352.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,06
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:3517,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:3518,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:351.031,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.031,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:33
|OBASE
|13,97
|4.165.100
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.830.146
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.578.905
|% 9,95
|
|OZGYO
|3,18
|93.402.822
|% 8,53
|
|BEYAZ
|14,10
|36.433.079
|% 7,96
|
|ASUZU
|297,00
|76.400.334
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.027.629
|% -9,84
|
|AKSUE
|31,74
|8.551.675
|% -8,11
|
|DARDL
|4,10
|164.084.435
|% -4,43
|
|KRPLS
|7,90
|323.227.805
|% -4,36
|
|THYAO
|55,80
|1.547.643.343
|% 0,90
|
|SISE
|23,66
|773.149.629
|% -0,42
|
|SASA
|49,46
|594.606.389
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,97
|578.452.635
|% -2,83
|
|ODAS
|4,28
|555.372.238
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,16
|388.594.313
|% 7,46
|
|TSKB
|3,13
|454.528.650
|% 0,64
|
|ODAS
|4,28
|555.372.238
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,08
|473.291.509
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,06
|264.313.996
|% 1,50
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9576
|17,9674
|% 0,32
|
|Euro
|18,3707
|18,3855
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7517
|21,8608
|% 0,15
|
|Frank
|18,7014
|18,8141
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,41
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|0,34
|
Seans Raporu
11:33
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11:48XU100
Endeks 2, 722 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 14, 406.00 milyon TL de
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11:47IHAAS
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 33.46 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 588 adet işlem
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11:44CEOEM
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 060, 281 adet işlem
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11:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, GUBRF, KOZAA
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11:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.16 ) 2, 402