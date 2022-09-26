***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 16:05
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIZIM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065258
BIST
17:073.247
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -34,41
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:0718,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:0717,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0492
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:07974,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,62
|Açılış
|: 974,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|USAK
|3,74
|146.523.122
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.730
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|376.868.901
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.816.663
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.334.251
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.779.259
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.506
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|255.242.563
|% -9,98
|
|VESTL
|37,06
|2.674.985.392
|% 3,64
|
|SASA
|65,60
|2.592.171.410
|% 5,98
|
|THYAO
|68,85
|2.471.911.903
|% -2,82
|
|HEKTS
|55,35
|1.926.149.181
|% 9,39
|
|ISCTR
|7,35
|1.612.481.923
|% -6,13
|
|EKGYO
|3,90
|934.247.259
|% -1,76
|
|YKBNK
|6,67
|1.507.403.245
|% -3,89
|
|SKBNK
|2,28
|527.935.114
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,63
|1.035.585.975
|% 3,58
|
|ISCTR
|7,35
|1.612.481.923
|% -6,13
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4433
|18,4514
|% 0,20
|
|Euro
|17,8367
|17,8789
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,9375
|20,0375
|% 0,05
|
|Frank
|18,6125
|18,7246
|% -0,35
|
|Riyal
|4,8899
|4,9144
|% 0,22
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|2,90
|
|Altın Gr.
|975
|976
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.646
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,05
|
|B. Petrol
|85,77
|85,77
|0,74
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
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17:20AKSUE
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 35.84 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 207 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TAVHL, AKBNK
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 55 kaybederek (% -1.43 ) 2, 867
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCAR, GSRAY, KATMR, USAK, SMRTG, ELITE, TEKTU, GRNYO, ALKIM, ERBOS
-
17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, KZBGY, COSMO, SKBNK, ULUFA, PINSU, ISGYO, TSKB