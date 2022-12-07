***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 14:35
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085161
BIST
16:114.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -71,35
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.925
16:1118,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1119,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1143
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:111.063,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.063,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.693.707
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.206.324
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.399.880
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.271.788
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,50
|749.075.904
|% -7,43
|
|HEDEF
|21,82
|26.575.027
|% -6,75
|
|KRDMD
|17,76
|11.111.805.380
|% 0,34
|
|THYAO
|137,40
|6.081.131.601
|% 1,33
|
|ASELS
|50,75
|4.718.741.124
|% 3,49
|
|PETKM
|18,19
|3.872.159.950
|% 1,06
|
|EREGL
|41,72
|3.201.097.326
|% -2,02
|
|EKGYO
|7,27
|1.735.317.162
|% 0,41
|
|ADESE
|1,96
|331.745.923
|% 7,10
|
|YKBNK
|11,06
|1.542.812.740
|% 0,27
|
|TSKB
|4,01
|492.833.146
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,64
|318.374.033
|% -0,75
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6432
|% 0,05
|
|Euro
|19,6110
|19,6210
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,6507
|22,7643
|% 0,47
|
|Frank
|19,7552
|19,8743
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% 0,03
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.239
|-4,00
|
|Tam
|7.167
|7.214
|14,00
|
|Yarım
|3.471
|3.527
|7,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,15
|