***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 15:31
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085206
BIST
16:094.938
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -61,90
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.925
16:0918,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0919,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1080
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:091.063,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.063,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YESIL
|4,40
|60.384.019
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.206.324
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.645.897
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|30.325.255
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.271.788
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,53
|747.344.760
|% -7,25
|
|AZTEK
|32,64
|134.068.470
|% -6,21
|
|KRDMD
|17,83
|11.054.882.785
|% 0,73
|
|THYAO
|137,80
|6.039.380.010
|% 1,62
|
|ASELS
|50,85
|4.705.417.061
|% 3,69
|
|PETKM
|18,25
|3.847.316.152
|% 1,39
|
|EREGL
|41,84
|3.163.459.649
|% -1,74
|
|KRDMD
|17,83
|11.054.882.785
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,29
|1.729.131.196
|% 0,69
|
|PETKM
|18,25
|3.847.316.152
|% 1,39
|
|ADESE
|1,95
|323.959.165
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,31
|1.725.565.793
|% 0,98
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6432
|% 0,05
|
|Euro
|19,6115
|19,6203
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,6499
|22,7635
|% 0,47
|
|Frank
|19,7546
|19,8736
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.166
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|