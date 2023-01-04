***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:02
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIZIM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092970
BIST
13:315.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,54
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:3118,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:3119,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1717
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:311.119,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.119,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:29
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.369.023
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|69.963.461
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.116.099
|% 9,94
|
|KONYA
|4.163,10
|332.933.010
|% 9,63
|
|ULUSE
|225,00
|54.608.349
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.039.396
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.533.593
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,51
|5.184.763.911
|% 0,96
|
|EREGL
|42,68
|4.994.993.379
|% 1,04
|
|THYAO
|147,30
|4.101.292.429
|% -0,07
|
|ASELS
|66,75
|3.612.494.709
|% -3,40
|
|ENKAI
|35,34
|2.852.667.801
|% 0,86
|
|EKGYO
|9,51
|5.184.763.911
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,19
|2.836.909.038
|% 2,02
|
|YKBNK
|11,86
|1.717.197.829
|% 1,11
|
|ISCTR
|12,99
|1.637.266.238
|% 2,53
|
|PETKM
|20,24
|2.554.633.885
|% -1,17
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7403
|18,7464
|% 0,13
|
|Euro
|19,9114
|19,9269
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,5406
|22,6537
|% 0,89
|
|Frank
|20,1368
|20,2581
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,30
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,07
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.558
|7.616
|41,00
|
|Yarım
|3.660
|3.723
|20,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.861
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,70
|0,27
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|-1,82
|