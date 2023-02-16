***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:15
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113964
BIST
15:515.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 123,71
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:5118,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:5120,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:511.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:49
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.659.162
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.790.157
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.293
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.266.924
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|EPLAS
|37,28
|29.245.761
|% -9,95
|
|THYAO
|142,90
|7.251.527.051
|% 2,14
|
|EREGL
|44,08
|6.079.032.969
|% 6,68
|
|TUPRS
|632,30
|4.079.351.172
|% 9,98
|
|SISE
|45,24
|3.209.201.106
|% 5,95
|
|ASELS
|58,75
|3.178.278.228
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,34
|1.613.699.159
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.480.668
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.082.123.103
|% 4,31
|
|EREGL
|44,08
|6.079.032.969
|% 6,68
|
|SKBNK
|2,64
|306.340.643
|% 2,72
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8429
|18,8471
|% -0,01
|
|Euro
|20,1737
|20,1790
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6286
|22,7421
|% 0,09
|
|Frank
|20,3448
|20,4674
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0090
|5,0341
|% -0,01
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,14
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.584
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 08 artarak (% 3.48 ) 4, 584
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, BMSCH, CIMSA, BASCM, BUCIM, NIBAS, GEREL, TUPRS, KRDMB, AKCNS
-
16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, LIDER, FLAP, HATEK, MACKO, SKTAS
-
16:04
YATAS, CMBTN, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:04
SEKUR, FRIGO, MANAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında