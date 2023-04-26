***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 12:55
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141119
BIST
15:384.789
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -101,90
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.782
15:3819,4276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:3821,4913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1788
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:381.247,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.247,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:36
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.752.258
|% 9,89
|
|BURCE
|78,05
|107.268.751
|% 9,16
|
|BURVA
|37,86
|59.286.602
|% 8,36
|
|ULAS
|12,14
|5.430.877
|% 8,20
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|PSDTC
|31,14
|10.664.330
|% -16,29
|
|IMASM
|33,80
|177.802.298
|% -9,96
|
|THYAO
|130,30
|2.473.815.153
|% -2,54
|
|KOPOL
|43,48
|2.011.530.144
|% -1,94
|
|EREGL
|33,30
|1.767.913.931
|% -2,52
|
|KOZAL
|20,30
|1.353.615.571
|% -3,52
|
|ASTOR
|49,26
|1.338.466.054
|% 0,70
|
|EKGYO
|6,30
|488.123.954
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,30
|819.018.089
|% -1,14
|
|YKBNK
|9,80
|655.299.827
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,30
|1.353.615.571
|% -3,52
|
|KRDMD
|16,15
|1.045.624.763
|% -4,78
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4201
|19,4272
|% 0,01
|
|Euro
|21,4765
|21,4985
|% 0,87
|
|Sterlin
|24,1565
|24,2776
|% 0,51
|
|Frank
|21,7693
|21,9004
|% 0,37
|
|Riyal
|5,1634
|5,1893
|% 0,01
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|0,92
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,28
|
|Cumhuriyet
|9.026
|9.163
|36,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.450
|4.535
|0,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.285
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,69
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50XU100
Endeks 4, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 21 altında . İşlem hacmi 30, 655.00 milyon TL de
-
15:50AYEN
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 860, 334 adet işlem
-
15:49IPEKE
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 28.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 679, 711 adet işlem
-
15:46POLTK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2, 193.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 308 adet işlem
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 45 kaybederek (% -2.01 ) 4, 301