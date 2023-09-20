***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 17:55
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196494
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0317
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8791
18:0528,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1548
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,7811
18:051.689,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.689,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.691,53
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0325
|27,0365
|% 0,12
|
|Euro
|28,9791
|28,9969
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,3947
|33,5622
|% 0,05
|
|Frank
|30,0846
|30,2658
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1850
|7,2210
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|12,18
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.689
|11,50
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.083
|11.203
|37,00
|
|Yarım
|5.559
|5.625
|19,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.812
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,27
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-0,15
|