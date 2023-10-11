***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 16:01
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIZIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204271
BIST
'
16:018.388
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0127,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0129,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:011.669,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.669,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TKNSA
|35,86
|594.712.436
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.619.548
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.180.496
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,30
|548.809.221
|% -9,05
|
|SKBNK
|6,94
|1.007.909.417
|% -8,68
|
|TETMT
|2.580,00
|29.374.051
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.543.339
|% -7,74
|
|PETKM
|24,72
|4.291.987.560
|% 0,32
|
|THYAO
|231,70
|3.986.347.667
|% -2,69
|
|DMRGD
|22,22
|3.381.189.607
|% 1,46
|
|ISCTR
|25,48
|2.945.705.841
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,40
|2.907.885.945
|% 0,94
|
|ZOREN
|6,29
|1.475.472.329
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.496.899.092
|% -1,90
|
|PETKM
|24,72
|4.291.987.560
|% 0,32
|
|ODAS
|13,71
|2.381.641.193
|% 0,44
|
|YKBNK
|19,40
|2.907.885.945
|% 0,94
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7274
|27,7348
|% 0,06
|
|Euro
|29,4376
|29,4556
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,0307
|34,2013
|% 0,25
|
|Frank
|30,6128
|30,7972
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3706
|7,4075
|% 0,06
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|10,89
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.334
|11.419
|23,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.866
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,66
|0,20
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,57
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14OYAKC
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 74.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 247, 710 adet işlem
-
16:13YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 162, 295 adet işlem
-
16:12MGROS
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 388.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 449 adet işlem
-
16:11TRGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 702 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 64 kaybederek (% -0.54 ) 8, 776