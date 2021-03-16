***BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2021 10:17
***BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ergun Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918387
BIST
10:251.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:257,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:258,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:25418,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,96
|Açılış
|: 418,57
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SANKO
|14,53
|32.963.425
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.325.522
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,34
|178.155.150
|% -6,98
|
|POLTK
|317,70
|5.769.517
|% -4,85
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|GRNYO
|3,50
|4.915.640
|% -3,85
|
|GOZDE
|9,01
|267.220.801
|% -1,42
|
|SISE
|7,79
|200.104.578
|% 0,00
|
|LOGO
|176,10
|181.704.009
|% 8,64
|
|FENER
|29,34
|178.155.150
|% -6,98
|
|OTKAR
|451,20
|158.976.462
|% 3,49
|
|GOZDE
|9,01
|267.220.801
|% -1,42
|
|SISE
|7,79
|200.104.578
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,40
|112.197.468
|% 7,14
|
|YKBNK
|2,70
|55.891.371
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|36.747.606
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5328
|7,5355
|% 0,04
|
|Euro
|8,9803
|8,9893
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3883
|10,4404
|% -0,52
|
|Frank
|8,0912
|8,1399
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0026
|2,0127
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
|