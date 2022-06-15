***BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2022 17:48
***BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.06.2022
İlgili Şirketler BIZIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ülker tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037483
BIST
17:592.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
17:5917,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0306
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:5917,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:591.012,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.012,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|243,40
|9.209.326
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|RAYSG
|12,94
|7.692.015
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.103.762
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.232.458
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|FONET
|14,86
|318.849.918
|% -5,83
|
|THYAO
|48,42
|5.671.776.571
|% 3,33
|
|EREGL
|29,98
|3.130.155.962
|% -1,45
|
|SISE
|21,80
|2.120.466.218
|% -0,64
|
|SASA
|44,76
|1.898.942.354
|% 0,45
|
|AKBNK
|8,64
|1.090.994.080
|% 2,49
|
|TSKB
|2,15
|620.406.916
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|375.300.642
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,72
|926.354.132
|% 2,16
|
|DOHOL
|4,11
|776.812.758
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,75
|716.425.526
|% -1,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2823
|17,2952
|% 0,18
|
|Euro
|17,9708
|17,9874
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8041
|20,9085
|% 0,71
|
|Frank
|17,2065
|17,3101
|% 0,19
|
|Riyal
|4,5945
|4,6176
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,54
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|7,67
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.705
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.292
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem