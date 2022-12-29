***BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 15:51
***BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIZIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091151
BIST
16:085.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 101,80
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
16:0818,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:0819,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1115
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
16:081.087,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.087,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ICBCT
|11,22
|77.449.569
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.020.999
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|828.302.102
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.912.050
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,65
|97.781.316
|% -8,98
|
|PLTUR
|16,07
|1.213.869.203
|% -7,43
|
|KOZAL
|556,60
|6.157.280.596
|% -6,72
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|556,60
|6.157.280.596
|% -6,72
|
|THYAO
|142,70
|4.567.019.655
|% 1,86
|
|ENKAI
|34,14
|3.852.746.028
|% 7,09
|
|PETKM
|19,74
|3.039.191.513
|% 3,68
|
|SISE
|42,50
|2.956.674.298
|% 1,97
|
|EKGYO
|8,40
|2.608.366.904
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,92
|1.992.418.070
|% 2,85
|
|PETKM
|19,74
|3.039.191.513
|% 3,68
|
|KRDMD
|18,19
|2.596.892.793
|% 3,65
|
|TSKB
|4,34
|547.406.809
|% 1,88
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7132
|18,7217
|% 0,06
|
|Euro
|19,9494
|19,9665
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4508
|22,5634
|% 0,13
|
|Frank
|20,1768
|20,2983
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9617
|4,9865
|% -0,01
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,65
|
|Cumhuriyet
|7.314
|7.424
|17,00
|
|Tam
|7.352
|7.403
|13,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,90
|