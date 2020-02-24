***BJKAS* *ALCTL* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.02.2020 18:24
***BJKAS******ALCTL******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALCTL, BJKAS, HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ALCTL.E, BJKAS.E ve HUBVC.E paylarında 25/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 10/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821229
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1215
En Düşük
6,1134
18:056,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6452
En Düşük
6,6354
18:05326,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,44
|Açılış
|: 326,31
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9226
|% 0,14
|
|Frank
|6,2241
|6,2616
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|1,40
|
|Altın Gr.
|326
|326
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,66
|3,67
|0,01
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-2,41
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
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17:57
ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında