***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.10.2020 16:03
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2020-31.05.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması
hususunun
Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881955
BIST
17:211.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,93
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:217,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:219,2928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:21483,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 483,45
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:21
|AVOD
|9,90
|101.481.718
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.701.329
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.566.144
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.556.323
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.804.523
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.169.675
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,30
|1.854.010.938
|% 5,80
|
|PETKM
|4,73
|1.845.740.302
|% -2,47
|
|ZOREN
|2,99
|1.370.664.924
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,95
|1.235.266.542
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,66
|890.148.391
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,95
|1.235.266.542
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,99
|1.370.664.924
|% -2,29
|
|PETKM
|4,73
|1.845.740.302
|% -2,47
|
|ECILC
|7,30
|1.854.010.938
|% 5,80
|
|KRDMD
|3,66
|890.148.391
|% -1,35
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9351
|7,9389
|% 0,36
|
|Euro
|9,2857
|9,2928
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2279
|10,2792
|% -0,33
|
|Frank
|8,6480
|8,7001
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-7,58
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,88
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-8,17
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-1,07
|
Seans Raporu
17:21
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17:33IPEKE
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 816, 719 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, OYAKC
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 52 kaybederek (% -0.88 ) 1, 072
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17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, CELHA, ETYAT, MERKO, BEYAZ, AVOD, GLRYH, MARKA, EUYO, RAYSG
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMELK, KERVN, UZERB, BRKO, ATSYH, TKURU, ARTI, YAPRK, BALAT, EMNIS