***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekte tam metni yer alan "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde, * "en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz)" şeklinde belirtilen Yönetim Kurulu üye sayısı sınırlarının "en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş) " olarak *"Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır." şeklinde yer alan toplantı ve karar nisabına ilişkin kısmın "Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır." şeklinde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile varsa ilgili başkaca kamu kurumlarından gerekli izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde işbu karar kapsamında ekli tadil tasarısına uygun olarak değişiklik yapılmasına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 08.11.2022 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078649BIST