***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.12.2022 18:45
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekte tam metni yer alan "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde, * "en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz)" şeklinde belirtilen Yönetim Kurulu üye sayısı sınırlarının "en az 5 (beş) en çok 15 (onbeş) " olarak *"Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır." şeklinde yer alan toplantı ve karar nisabına ilişkin kısmın "Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır." şeklinde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile varsa ilgili başkaca kamu kurumlarından gerekli izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde işbu karar kapsamında ekli tadil tasarısına uygun olarak değişiklik yapılmasına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 08.11.2022 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda 08.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084984
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0297
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4885
18:051.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.060,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6383
|% 0,00
|
|Euro
|19,4924
|19,5153
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5588
|22,6719
|% -0,30
|
|Frank
|19,6982
|19,8168
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.133
|7.190
|22,00
|
|Yarım
|3.454
|3.515
|10,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY