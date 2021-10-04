***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
04.10.2021 11:40
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
05.12.2018 tarihli özel durum açıklaması yapılan esas sözleşme değişikliği çerçevesinde, yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş esas sözleşmenin KAP'da Şirket Genel Bilgi Formuna eklenmesini teminen yapılan açıklamadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/01/2019 22/01/2019 9750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966365
BIST
12:581.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:588,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:5810,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,3975
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4257
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:58499,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,69
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.510
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.991.556
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.295
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.775.549
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.437.602
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.724.943
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.468.780
|% -9,83
|
|YAPRK
|31,38
|36.196.649
|% -3,86
|
|CRFSA
|46,64
|28.846.138
|% -3,48
|
|MAREN
|9,88
|529.266.057
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.502.729
|% 0,75
|
|THYAO
|14,12
|369.987.866
|% 0,50
|
|TUPRS
|115,30
|350.397.420
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,41
|260.370.833
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|260.370.833
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|106.260.972
|% 1,13
|
|MAREN
|9,88
|529.266.057
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.502.729
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,43
|131.231.999
|% -0,58
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8665
|8,8702
|% 0,17
|
|Euro
|10,3005
|10,3039
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0163
|12,0765
|% 0,47
|
|Frank
|9,5117
|9,5690
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3583
|2,3701
|% 0,19
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-10,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-6,18
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-2,99
|
|Çeyrek
|797
|816
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,10
|