***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar05.12.2018 tarihli özel durum açıklaması yapılan esas sözleşme değişikliği çerçevesinde, yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş esas sözleşmenin KAP'da Şirket Genel Bilgi Formuna eklenmesini teminen yapılan açıklamadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 16/01/2019 22/01/2019 9750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966365BIST