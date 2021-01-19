***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.01.2021 21:42
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2020 – 30.11.2020 hesap dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903370
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 54,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 54,7500
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:056,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,06
|Açılış
|: 6,06
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,10
En Düşük
5,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4589
|7,4663
|% -0,09
|
|Euro
|9,0444
|9,0540
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1385
|10,1893
|% 0,07
|
|Frank
|8,3632
|8,4136
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9838
|1,9938
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|3,22
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|1,20
|