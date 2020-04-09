***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697Transferler10.047.768 -10.047.768Dönem Karı (Zararı)-206.359.830 -206.359.830 -206.359.830Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-281.005 -281.005 -281.005Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.595.463 1.554.256 -750.365.592 -206.359.830 -715.669.532 -715.669.532Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler1.651.119 -307.362.527 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-246.175.201 -246.175.201 -246.175.201Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.404 128.404 128.404Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.617.241 3.205.375 -1.057.728.119 -246.175.201 -1.061.218.089 -1.061.218.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.698.750 41.159.052Dönem Karı (Zararı)-246.175.201 -206.359.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler214.055.884 239.189.330Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler57.398.564 39.497.488Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler581.302 9.117.073Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler581.302 1.624.462Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -95.625Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 7.588.236Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.593.266 9.724.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-24.672 808.033Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.672.383 8.896.727Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler945.555 19.792Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler128.573.617 97.032.180Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-86.690.422 -106.627.522Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler214.092.763 201.641.544Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.171.276 2.018.158Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.384.348 7.008.811Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.190.678 6.684.794Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13.882.209 51.293.698Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.548.100 18.830.734İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler74.877.911 8.529.363Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.374.823 46.842.627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40.374.823 46.842.627Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.390.446 12.016.190İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 455.225İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.390.446 11.560.965Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-328.401 -11.274.440Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.966.705 7.109.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.966.705 7.109.344Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.255.230 -46.164.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.255.230 -46.164.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.758.594 41.358.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.059.844 -199.811Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-241.471.837 -154.127.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.429.342 6.799.331Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.636.398 407.254Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.792.944 6.392.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-71.911.850 -35.303.598Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.483.549 -8.282.820Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.428.301 -27.020.778Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-191.259.187 -129.562.528İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-191.259.187 -129.562.528Alınan Faiz3.269.858 3.939.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI198.479.916 113.584.407Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri393.052.961 554.171.766Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.413.374 -290.633.480Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.026.930 0Ödenen Faiz-175.132.741 -149.953.879YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.293.171 616.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.293.171 616.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.614.327 1.394.208DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 321.156 2.010.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 321.156 1.614.327Finansal Yatırımlar23.809.853 22.106.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri23.809.853 22.106.981Ticari Alacaklar59.355.448 114.193.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar59.355.448 114.193.783Diğer Alacaklar872.620.920 599.084.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 872.564.187 599.084.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.733Stoklar15.630.288 15.301.887Peşin Ödenmiş Giderler6.972.340 5.968.506Diğer Dönen Varlıklar16.480.985 7.226.064ARA TOPLAM995.190.990 765.496.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR995.190.990 765.496.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.268.072 1.257.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.268.072 1.257.540Maddi Duran Varlıklar242.828.786 254.459.052Kullanım Hakkı Varlıkları32.528.346 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar121.125.442 98.167.527Peşin Ödenmiş Giderler9.197.777 29.767.660Ertelenmiş Vergi Varlığı5.072.435 2.172.484TOPLAM DURAN VARLIKLAR412.020.896 385.824.301TOPLAM VARLIKLAR1.407.211.886 1.151.320.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 44.938.833 728.861.043Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 220.401.796 271.388.613İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları220.401.796 271.388.613Banka Kredileri5 217.026.581 271.388.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.375.215 0Ticari Borçlar266.157.650 219.643.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar266.157.650 219.643.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar214.480.749 218.350.717Diğer Borçlar34.259.291 2.984.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.259.291 2.984.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)73.775.621 79.644.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.975.557 8.360.932Kısa Vadeli Karşılıklar17.944.603 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.944.603 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler66.184.940 75.386.017ARA TOPLAM944.119.040 1.608.892.069TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER944.119.040 1.608.892.069UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.346.935.180 202.043.245İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.346.935.180 202.043.245Banka Kredileri5 1.338.764.796 202.043.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.170.384 0Ticari Borçlar35.356.559 39.904.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.356.559 39.904.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar74.337.759 82.099.166Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.776.947 27.951.189Uzun Vadeli Karşılıklar2.157.901 2.425.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.157.901 2.425.266Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.746.589 3.176.627TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.524.310.935 357.599.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.468.429.975 1.966.491.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.061.218.089 -815.171.292Ödenmiş Sermaye240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.617.241 -1.745.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.617.241 -1.745.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.617.241 -1.745.645Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.205.375 1.554.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.057.728.119 -750.365.592Net Dönem Karı veya Zararı-246.175.201 -305.711.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.061.218.089 -815.171.292TOPLAM KAYNAKLAR1.407.211.886 1.151.320.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 411.999.333 526.526.155 128.399.739 151.543.396Satışların Maliyeti8 -446.983.648 -488.944.721 -135.478.696 -137.975.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-34.984.315 37.581.434 -7.078.957 13.568.320BRÜT KAR (ZARAR)-34.984.315 37.581.434 -7.078.957 13.568.320Genel Yönetim Giderleri-22.357.995 -20.328.757 -2.928.357 -4.981.310Pazarlama Giderleri-22.402.594 -20.940.785 -6.483.875 -6.293.964Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 2.486.733 156.109.674 -7.241.758 4.832.450Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -31.731.604 -203.445.889 -16.923.048 -11.968.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-108.989.775 -51.024.323 -40.655.995 -4.843.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-108.989.775 -51.024.323 -40.655.995 -4.843.215Finansman Gelirleri88.058.340 169.347.141 14.964.930 40.466.059Finansman Giderleri-222.053.088 -317.997.853 -68.141.570 -85.612.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-242.984.523 -199.675.035 -93.832.635 -49.989.740Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.190.678 -6.684.794 -673.823 20.615Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.975.556 -7.089.872 -1.841.564 -1.430.219Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.784.878 405.078 1.167.741 1.450.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-246.175.201 -206.359.829 -94.506.458 -49.969.125DÖNEM KARI (ZARARI)-246.175.201 -206.359.829 -94.506.458 -49.969.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-246.175.201 -206.359.829 -94.506.458 -49.969.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar128.404 -281.005 -173.071 6.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.331 -324.270 -190.165 8.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler115.073 43.265 17.094 -2.160Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi115.073 43.265 17.094 -2.160Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.404 -281.005 -173.071 6.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-246.046.797 -206.640.834 -94.679.529 -49.962.440Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-246.046.797 -206.640.834 -94.679.529 -49.962.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837058BIST