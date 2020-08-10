***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









-305.711.408 -305.711.408 -305.711.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-431.187 -431.187 -431.187Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler1.651.119 -307.362.527 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-477.704.296 -477.704.296 -477.704.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.688 49.688 49.688Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.582.325 115.865.979Dönem Karı (Zararı)-477.704.296 -305.711.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler349.582.508 328.893.463Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 77.277.706 52.800.312Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.042.950 -127.563Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.353.001 -1.109.066Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -556.664 981.503Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 18.246.613 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.520.312 3.239.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 87.132 906.592Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 18.302.001 2.309.135Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler131.179 23.454Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler176.182.481 158.277.804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -127.914.046 -134.023.390Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 302.553.640 289.440.034Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 1.542.887 2.861.160Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29.898.983 44.492.679Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.144.244 8.178.526Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler14.967.732 36.285.184Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9.548.100 25.747.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler245.977.376 93.045.291Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.606.966 29.291.438İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47.606.966 29.291.438Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.188.079 2.550.984İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 4.306.365İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.188.079 -1.755.381Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.293.591 -6.790.654Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.586.968 40.707.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59.586.968 40.707.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.301.772 27.286.063İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)113.301.772 27.286.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları117.855.588 116.227.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -273.263 -361.367Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-309.573.867 -206.221.577Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-666.860 7.206.340Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.636.388 367.134Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.303.248 6.839.206Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -71.997.064 -81.572.827Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.568.763 -10.627.651Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.428.301 -70.945.176Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-241.383.397 -137.365.091İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-241.383.397 -137.365.091Alınan Faiz4.473.454 5.510.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI190.445.495 90.575.717Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri459.496.592 687.079.402Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.742.254 -362.946.108Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.016.285Ödenen Faiz-175.292.558 -233.557.577YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.546.047 220.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.546.047 220.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.614.327 1.394.208DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.280 1.614.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2020 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.280 1.614.327Finansal Yatırımlar7.133.805 22.106.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 7.133.805 22.106.981Ticari Alacaklar49.266.084 114.193.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 49.266.084 114.193.783Diğer Alacaklar962.193.104 599.084.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 962.136.371 599.084.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 56.733 0Stoklar8 14.564.960 15.301.887Peşin Ödenmiş Giderler10 4.325.715 5.968.506Diğer Dönen Varlıklar17 4.768.264 7.226.064ARA TOPLAM1.042.320.212 765.496.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.042.320.212 765.496.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.373.662 1.257.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.373.662 1.257.540Maddi Duran Varlıklar11 239.070.807 254.459.052Kullanım Hakkı Varlıkları13 30.928.520 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 88.442.708 98.167.527Peşin Ödenmiş Giderler10 1.549.056 29.767.660Ertelenmiş Vergi Varlığı26 5.880.600 2.172.484TOPLAM DURAN VARLIKLAR367.245.391 385.824.301TOPLAM VARLIKLAR1.409.565.603 1.151.320.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 94.454.852 728.861.043Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları228.245.882 271.388.613İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları228.245.882 271.388.613Banka Kredileri5 224.992.812 271.388.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 3.253.070 0Ticari Borçlar289.432.631 219.643.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 289.432.631 219.643.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 351.128.877 218.350.717Diğer Borçlar35.263.933 2.984.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 35.263.933 2.984.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 86.034.830 79.644.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.721.181 8.360.932Kısa Vadeli Karşılıklar22.574.221 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 22.574.221 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 66.437.691 75.386.017ARA TOPLAM1.180.294.098 1.608.892.069TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.180.294.098 1.608.892.069UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.379.894.861 202.043.245İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.379.894.861 202.043.245Banka Kredileri5 1.372.240.812 202.043.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.654.049 0Ticari Borçlar29.701.841 39.904.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.701.841 39.904.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 55.310.439 82.099.166Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 54.497.013 27.951.189Uzun Vadeli Karşılıklar2.320.626 2.425.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.320.626 2.425.266Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 372.625 3.176.627TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.522.097.405 357.599.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.702.391.503 1.966.491.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.292.825.900 -815.171.292Ödenmiş Sermaye18 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.695.957 -1.745.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.695.957 -1.745.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.695.957 -1.745.645Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.205.375 1.554.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.057.728.119 -750.365.592Net Dönem Karı veya Zararı-477.704.296 -305.711.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.292.825.900 -815.171.292TOPLAM KAYNAKLAR1.409.565.603 1.151.320.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 497.829.215 621.350.216Satışların Maliyeti19 -653.419.520 -619.858.896TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-155.590.305 1.491.320BRÜT KAR (ZARAR)-155.590.305 1.491.320Genel Yönetim Giderleri20 -26.441.336 -23.925.526Pazarlama Giderleri20 -25.766.993 -28.238.137Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.061.519 1.821.878Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -64.052.264 -64.018.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-270.789.379 -112.869.046Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.312.187 53.236.910FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-267.477.192 -59.632.136Finansman Gelirleri24 128.427.577 135.041.958Finansman Giderleri25 -335.510.437 -372.942.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-474.560.052 -297.532.882Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.144.244 -8.178.526Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -6.721.181 -8.360.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 3.576.937 182.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-477.704.296 -305.711.408DÖNEM KARI (ZARARI)-477.704.296 -305.711.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-477.704.296 -305.711.408Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar49.688 -431.187Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -81.491 -454.641Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler131.179 23.454Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi131.179 23.454Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.688 -431.187TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-477.654.608 -306.142.595Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-477.654.608 -306.142.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867737BIST