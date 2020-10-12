***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler-305.711.408 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-66.782.308 -66.782.308 -66.782.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-566.369 -566.369 -566.369Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -2.312.014 1.554.256 -1.056.077.000 -66.782.308 -882.519.969 -882.519.969Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Transferler-477.704.296 477.704.296Dönem Karı (Zararı)-40.390.848 -40.390.848 -40.390.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.855 -46.855 -46.855Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.742.812 3.205.375 -1.535.432.415 -40.390.848 -1.333.263.603 -1.333.263.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.153.966 45.928.641Dönem Karı (Zararı)-40.390.848 -66.782.307Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.041.386 88.034.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.063.290 15.507.888Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.746.342 -18.460Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-499.729 -18.460Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.246.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.187.390 455.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler207.489 196.094Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.456.737 248.008Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler28.523.164 11.657Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.924.952 43.122.053Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-48.261.858 -25.317.727Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler74.778.704 68.402.444Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri408.106 37.336Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler38.162.391 44.492.679Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.383.163 674.306Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.788.331 -6.651.180Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.854.873 -9.548.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-163.700.473 25.380.340Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.421.280 39.604.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.421.280 39.604.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.105.682 -1.953.898İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -12.826.672İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.105.682 10.872.774Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.049.470 -7.371.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.384.217 41.583.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.384.217 41.583.678Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-124.508.258 -46.482.582İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-124.508.258 -46.482.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-96.049.935 46.632.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-104.031 -704.337Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI105.965.376 -103.631.469Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.747.956 15.171.712Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.747.956 15.171.712Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -9.271.172 -65.224.368Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.493 -996.099Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.204.679 -64.228.269Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler106.174.475 -54.375.818İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler106.174.475 -54.375.818Alınan Faiz1.314.117 797.005FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.601.275 85.065.465Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.547.443 687.079.402Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.842.702 -581.515.729Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.501.818 0Ödenen Faiz-804.198 -20.498.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210.135 27.362.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210.135 27.362.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 68.280 1.614.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ278.415 28.976.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 278.415 68.280Finansal Yatırımlar41.679.869 7.133.805Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 41.679.869 7.133.805Ticari Alacaklar66.975.424 49.266.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar66.975.424 49.266.084Diğer Alacaklar902.603.884 962.193.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 902.536.291 962.136.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar67.593 56.733Stoklar15.614.430 14.564.960Peşin Ödenmiş Giderler6.291.573 4.325.715Diğer Dönen Varlıklar4.539.992 4.768.264ARA TOPLAM1.037.983.587 1.042.320.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.037.983.587 1.042.320.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.426.551 1.373.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.426.551 1.373.662Maddi Duran Varlıklar235.293.302 239.070.807Kullanım Hakkı Varlıkları29.526.133 30.928.520Maddi Olmayan Duran Varlıklar87.474.266 88.442.708Peşin Ödenmiş Giderler1.307.339 1.549.056Ertelenmiş Vergi Varlığı6.743.628 5.880.600TOPLAM DURAN VARLIKLAR361.771.257 367.245.391TOPLAM VARLIKLAR1.399.754.844 1.409.565.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 91.582.119 94.454.852Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları330.540.270 228.245.882İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları330.540.270 228.245.882Banka Kredileri6 327.979.812 224.992.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.560.458 3.253.070Ticari Borçlar320.492.816 289.432.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar320.492.816 289.432.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar205.597.272 351.128.877Diğer Borçlar1.458.562 35.263.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.458.562 35.263.933Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)98.521.470 86.034.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.232.127 6.721.181Kısa Vadeli Karşılıklar58.540.058 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar58.540.058 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler136.179.175 66.437.691ARA TOPLAM1.245.143.869 1.180.294.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.245.143.869 1.180.294.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.367.002.497 1.379.894.861İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.367.002.497 1.379.894.861Banka Kredileri6 1.359.836.379 1.372.240.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.166.118 7.654.049Ticari Borçlar12.025.873 29.701.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.025.873 29.701.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar52.314.367 55.310.439Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)51.636.494 54.497.013Uzun Vadeli Karşılıklar2.485.003 2.320.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.485.003 2.320.626Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.410.344 372.625TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.487.874.578 1.522.097.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.733.018.447 2.702.391.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.333.263.603 -1.292.825.900Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.742.812 -1.695.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.742.812 -1.695.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.742.812 -1.695.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.205.375 3.205.375Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.535.432.415 -1.057.728.119Net Dönem Karı veya Zararı10 -40.390.848 -477.704.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.333.263.603 -1.292.825.900TOPLAM KAYNAKLAR1.399.754.844 1.409.565.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 120.271.148 112.893.736Satışların Maliyeti9 -52.815.002 -134.056.496TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.456.146 -21.162.760BRÜT KAR (ZARAR)67.456.146 -21.162.760Genel Yönetim Giderleri-1.325.984 -7.827.988Pazarlama Giderleri-6.039.899 -7.565.688Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.475.656 5.688.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-75.767.295 -4.448.553ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.798.624 -35.316.342Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.854.873 5.274.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.653.497 -30.042.227Finansman Gelirleri48.684.218 33.679.176Finansman Giderleri-113.345.400 -69.744.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.007.685 -66.108.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.383.163 -674.306Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.232.127 -636.947Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri848.964 -37.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-40.390.848 -66.782.308DÖNEM KARI (ZARARI)-40.390.848 -66.782.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-40.390.848 -66.782.308Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-46.855 -566.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.919 -578.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.064 11.657Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14.064 11.657Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.855 -566.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.437.703 -67.348.677Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-40.437.703 -67.348.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880884BIST