***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler1.651.119 -307.362.527 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-151.668.743 -151.668.743 -151.668.743Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)301.475 301.475 301.475Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.444.170 3.205.375 -1.057.728.119 -151.668.743 -966.538.560 -966.538.560Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-227.764.081 -227.764.081 -227.764.081Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-190.499 -190.499 -190.499Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.886.456 4.486.058 -1.536.713.098 -227.764.081 -1.520.780.480 -1.520.780.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-179.502.386 -27.691.036Dönem Karı (Zararı)-227.764.081 -151.668.743Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler256.108.552 122.924.858Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.553.009 37.483.166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-17.463.767 224.864Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler782.846 224.864Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.246.613 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.502.784 11.511.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler312.700 75.663Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36.896.036 10.507.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26.294.048 928.461Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler108.119.168 93.149.504Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-80.507.143 -53.040.359Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler187.964.380 146.127.600Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri661.931 62.263Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler61.059.729 -13.115.973Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.218.561 2.516.855Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-6.735.805 703.262Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.854.873 -9.548.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-207.599.496 1.912.323Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.071.146 37.840.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.071.146 37.840.278Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.552.105 -8.807.028İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.552.105 -8.807.028Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.423.597 -3.667.117Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.166.957 20.192.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.166.957 20.192.893Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-148.861.897 -43.646.703İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-148.861.897 -43.646.703Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-179.255.025 -26.831.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-247.361 -859.474YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI90.217.342 -232.218.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.747.956 15.171.702Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.747.956 15.171.702Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -16.946.574 -67.338.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-366.397 -1.435.238Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.580.177 -65.902.851Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler96.864.887 -181.524.735İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler96.864.887 -181.524.735Alınan Faiz2.551.073 1.472.438FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.354.078 265.073.013Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri237.032.589 395.675.840Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-142.736.675 -60.646.053Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.346.043 -3.426.269Ödenen Faiz-1.595.793 -66.530.505YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.034 5.163.293NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.034 5.163.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 68.280 1.614.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ137.314 6.777.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 137.314 68.280Finansal Yatırımlar55.737.374 7.133.805Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri55.737.374 7.133.805Ticari Alacaklar52.147.897 49.266.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar52.147.897 49.266.084Diğer Alacaklar942.339.007 962.193.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 942.282.274 962.136.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.733 56.733Stoklar9 19.988.557 14.564.960Peşin Ödenmiş Giderler10 17.162.534 4.325.715Diğer Dönen Varlıklar4.166.669 4.768.264ARA TOPLAM1.091.679.352 1.042.320.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.091.679.352 1.042.320.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.195.242 1.373.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.195.242 1.373.662Maddi Duran Varlıklar231.784.262 239.070.807Kullanım Hakkı Varlıkları27.338.430 30.928.520Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.232.028 88.442.708Peşin Ödenmiş Giderler10 1.440.788 1.549.056Ertelenmiş Vergi Varlığı7.045.488 5.880.600TOPLAM DURAN VARLIKLAR351.036.276 367.245.391TOPLAM VARLIKLAR1.442.715.628 1.409.565.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 202.233.732 94.454.852Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345.397.091 228.245.882İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları345.397.091 228.245.882Banka Kredileri6 344.265.945 224.992.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.131.146 3.253.070Ticari Borçlar317.199.091 289.432.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar317.199.091 289.432.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar253.823.972 351.128.877Diğer Borçlar5.924.395 35.263.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.924.395 35.263.933Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)86.772.292 86.034.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.338.508 6.721.181Kısa Vadeli Karşılıklar85.719.364 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar85.719.364 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 114.367.797 66.437.691ARA TOPLAM1.416.776.242 1.180.294.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.416.776.242 1.180.294.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.449.702.318 1.379.894.861İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.449.702.318 1.379.894.861Banka Kredileri6 1.443.281.117 1.372.240.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.421.201 7.654.049Ticari Borçlar6.102.338 29.701.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.102.338 29.701.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar43.242.608 55.310.439Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)45.051.197 54.497.013Uzun Vadeli Karşılıklar2.621.405 2.320.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.621.405 2.320.626Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 372.625TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.546.719.866 1.522.097.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.963.496.108 2.702.391.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.520.780.480 -1.292.825.900Ödenmiş Sermaye13 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.886.456 -1.695.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.886.456 -1.695.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.886.456 -1.695.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.486.058 3.205.375Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.536.713.098 -1.057.728.119Net Dönem Karı veya Zararı13 -227.764.081 -477.704.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.520.780.480 -1.292.825.900TOPLAM KAYNAKLAR1.442.715.628 1.409.565.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 241.826.511 274.051.494 121.555.363 161.157.758Satışların Maliyeti12 -197.379.205 -307.230.967 -144.564.203 -173.174.471TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.447.306 -33.179.473 -23.008.840 -12.016.713BRÜT KAR (ZARAR)44.447.306 -33.179.473 -23.008.840 -12.016.713Genel Yönetim Giderleri-6.689.597 -19.429.638 -5.363.613 -11.601.650Pazarlama Giderleri-11.228.084 -15.918.719 -5.188.185 -8.353.031Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.422.099 9.728.491 946.443 4.039.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-122.409.766 -14.808.556 -46.642.471 -10.360.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-62.458.042 -73.607.895 -79.256.666 -38.291.553Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.854.873 5.274.115 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-53.603.169 -68.333.780 -79.256.666 -38.291.553Finansman Gelirleri80.894.058 73.093.410 32.209.840 39.414.234Finansman Giderleri-250.836.409 -153.911.518 -137.491.009 -84.166.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-223.545.520 -149.151.888 -184.537.835 -83.043.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.218.561 -2.516.855 -2.835.398 -1.842.549Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.338.508 -4.133.992 -3.106.381 -3.497.045Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.119.947 1.617.137 270.983 1.654.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-227.764.081 -151.668.743 -187.373.233 -84.886.435DÖNEM KARI (ZARARI)-227.764.081 -151.668.743 -187.373.233 -84.886.435Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-227.764.081 -151.668.743 -187.373.233 -84.886.435Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-190.499 301.475 -143.644 867.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-235.440 203.496 -174.521 781.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler44.941 97.979 30.877 86.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi44.941 97.979 30.877 86.322Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-190.499 301.475 -143.644 867.844TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-227.954.580 -151.367.268 -187.516.877 -84.018.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-227.954.580 -151.367.268 -187.516.877 -84.018.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903368BIST