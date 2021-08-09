***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler1.651.119 -307.362.527 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-477.704.296 -477.704.296 -477.704.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.688 49.688 49.688Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-399.174.748 -399.174.748 -399.174.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-408.635 -408.635 -408.635Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -2.104.592 4.486.058 -1.536.713.098 -399.174.748 -1.692.409.283 -1.692.409.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-374.577.129 117.582.325Dönem Karı (Zararı)-399.174.748 -477.704.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler319.559.321 349.582.508Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 69.128.780 77.277.706Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-19.051.898 20.042.950Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.497.276 2.353.001Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 227.497 -556.664Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.530.058 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -18.246.613 18.246.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.419.868 18.520.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 921.781 87.132Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 42.399.157 18.302.001Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler98.930 131.179Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler206.490.716 176.182.481Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -181.582.340 -127.914.046Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 385.442.244 302.553.640Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 2.630.812 1.542.887Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 29.898.983Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.043.197 3.144.244Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler673.785 14.967.732Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.854.873 9.548.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-294.486.390 245.977.376Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.185.397 47.606.966İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-69.185.397 47.606.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-105.429.919 24.188.079İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-105.429.919 24.188.079Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.501.381 1.293.591Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.097.461 59.586.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.097.461 59.586.968Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.274.994 113.301.772İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-95.274.994 113.301.772Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-374.101.817 117.855.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -475.312 -273.263Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-476.020.374 -309.573.867Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.020.998 -666.860Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri312.677 1.636.388Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.708.321 -2.303.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -20.907.400 -71.997.064Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.027.223 -1.568.763Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.880.177 -70.428.301Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-471.451.487 -241.383.397İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-471.451.487 -241.383.397Alınan Faiz6.317.515 4.473.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI850.797.609 190.445.495Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.304.956.444 459.496.592Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.066.644 -87.742.254Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.978.383 -6.016.285Ödenen Faiz-445.113.808 -175.292.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.106 -1.546.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.106 -1.546.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.280 1.614.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 268.386 68.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 268.386 68.280Finansal Yatırımlar20.940.682 7.133.805Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 20.940.682 7.133.805Ticari Alacaklar115.280.420 49.266.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 115.280.420 49.266.084Diğer Alacaklar1.607.428.663 962.193.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 1.606.628.460 962.136.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 800.203 56.733Stoklar8 10.836.082 14.564.960Peşin Ödenmiş Giderler10 97.618.069 4.325.715Diğer Dönen Varlıklar17 4.301.365 4.768.264ARA TOPLAM1.856.673.667 1.042.320.212TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.856.673.667 1.042.320.212DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar962.470 1.373.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 962.470 1.373.662Maddi Duran Varlıklar11 228.504.607 239.070.807Kullanım Hakkı Varlıkları13 24.823.045 30.928.520Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 58.283.802 88.442.708Peşin Ödenmiş Giderler10 14.365 1.549.056Ertelenmiş Vergi Varlığı26 6.361.963 5.880.600TOPLAM DURAN VARLIKLAR318.950.290 367.245.391TOPLAM VARLIKLAR2.175.623.957 1.409.565.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 202.854 94.454.852Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.302.375 228.245.882İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.302.375 228.245.882Banka Kredileri5 0 224.992.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.302.375 3.253.070Ticari Borçlar286.819.057 289.432.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 286.819.057 289.432.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 322.141.378 351.128.877Diğer Borçlar5.220.228 35.263.933İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.220.228 35.263.933Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 101.332.168 86.034.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.425.630 6.721.181Kısa Vadeli Karşılıklar64.973.378 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 64.973.378 22.574.221Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 33.796.296 66.437.691ARA TOPLAM826.213.364 1.180.294.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER826.213.364 1.180.294.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.898.148.460 1.379.894.861İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.898.148.460 1.379.894.861Banka Kredileri5 2.892.967.537 1.372.240.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 5.180.923 7.654.049Ticari Borçlar4.217.954 29.701.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.217.954 29.701.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 127.545.877 55.310.439Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.632.925 54.497.013Uzun Vadeli Karşılıklar3.274.660 2.320.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 3.274.660 2.320.626Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 0 372.625TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.041.819.876 1.522.097.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.868.033.240 2.702.391.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.692.409.283 -1.292.825.900Ödenmiş Sermaye18 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.104.592 -1.695.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.104.592 -1.695.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.104.592 -1.695.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 4.486.058 3.205.375Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.536.713.098 -1.057.728.119Net Dönem Karı veya Zararı27 -399.174.748 -477.704.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.692.409.283 -1.292.825.900TOPLAM KAYNAKLAR2.175.623.957 1.409.565.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 534.462.210 497.829.215Satışların Maliyeti19 -497.590.611 -653.419.520TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.871.599 -155.590.305BRÜT KAR (ZARAR)36.871.599 -155.590.305Genel Yönetim Giderleri20 -22.925.909 -26.441.336Pazarlama Giderleri20 -21.769.543 -25.766.993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.761.907 1.061.519Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -134.612.122 -64.052.264ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-137.674.068 -270.789.379Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 8.854.873 3.312.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-128.819.195 -267.477.192Finansman Gelirleri24 182.373.499 128.427.577Finansman Giderleri25 -442.685.855 -335.510.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-389.131.551 -474.560.052Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.043.197 -3.144.244Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -10.425.630 -6.721.181Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 382.433 3.576.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-399.174.748 -477.704.296DÖNEM KARI (ZARARI)-399.174.748 -477.704.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-399.174.748 -477.704.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-408.635 49.688Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -507.565 -81.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.930 131.179Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi98.930 131.179Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-408.635 49.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-399.583.383 -477.654.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-399.583.383 -477.654.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956580BIST