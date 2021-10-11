***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









ltmeler-141.745.886 13.384.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-141.745.886 13.384.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-49.845 -104.031Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.527.266 -124.508.258İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.527.266 -124.508.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-134.613.159 -96.153.966YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.582.610 -209.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.747.956Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.747.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.582.626 -9.271.172Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.932 -66.493Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.574.694 -9.204.679Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz16 1.314.117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI202.575.521 96.573.200Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.978.367 -7.295.259Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.996 -1.501.818Ödenen Faiz-92.178 -804.198Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)205.665.062 106.174.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.379.752 210.135NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.379.752 210.135DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 268.386 68.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.648.138 278.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.648.138 268.386Finansal Yatırımlar36.200.689 20.940.682Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 36.200.689 20.940.682Ticari Alacaklar127.085.334 115.280.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar127.085.334 115.280.420Diğer Alacaklar1.475.911.445 1.607.428.663İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.473.938.988 1.606.628.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.972.457 800.203Stoklar7.994.155 10.836.082Peşin Ödenmiş Giderler177.292.929 97.618.069Diğer Dönen Varlıklar5.665.732 4.301.365ARA TOPLAM1.834.798.422 1.856.673.667TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.834.798.422 1.856.673.667DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar933.356 962.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar933.356 962.470Maddi Duran Varlıklar225.575.076 228.504.607Kullanım Hakkı Varlıkları24.000.598 24.823.045Maddi Olmayan Duran Varlıklar109.825.478 58.283.802Peşin Ödenmiş Giderler13.836 14.365Ertelenmiş Vergi Varlığı5.810.420 6.361.963TOPLAM DURAN VARLIKLAR366.158.802 318.950.290TOPLAM VARLIKLAR2.200.957.224 2.175.623.957KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.827.588 1.505.229İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.827.588 1.505.229Banka Kredileri0 202.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.827.588 1.302.375Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar121.102.977 286.819.057İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar121.102.977 286.819.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar205.364.681 322.141.378Diğer Borçlar4.490.733 5.220.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.490.733 5.220.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)171.438.697 101.332.168Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.217.033 10.425.630Kısa Vadeli Karşılıklar48.252.148 64.973.378Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar48.252.148 64.973.378Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler64.813.410 33.796.296ARA TOPLAM622.507.267 826.213.364TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER622.507.267 826.213.364UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.040.932.467 2.898.148.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.040.932.467 2.898.148.460Banka Kredileri6 3.036.570.199 2.892.967.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.362.268 5.180.923Ticari Borçlar28.188.148 4.217.954İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.188.148 4.217.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar188.983.840 127.545.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.286.653 8.632.925Uzun Vadeli Karşılıklar5.544.213 3.274.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.544.213 3.274.660TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.277.935.321 3.041.819.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.900.442.588 3.868.033.240ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.699.485.364 -1.692.409.283Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.043.144 -2.104.592Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.043.144 -2.104.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.043.144 -2.104.592Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.486.058 4.486.058Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.935.887.846 -1.536.713.098Net Dönem Karı veya Zararı10 -6.137.529 -399.174.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.699.485.364 -1.692.409.283TOPLAM KAYNAKLAR2.200.957.224 2.175.623.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 217.047.441 120.271.148Satışların Maliyeti9 -176.083.298 -52.815.002TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.964.143 67.456.146BRÜT KAR (ZARAR)40.964.143 67.456.146Genel Yönetim Giderleri-17.910.754 -1.325.984Pazarlama Giderleri-7.752.929 -6.039.899Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler66.599.755 32.475.656Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.635.316 -75.767.295ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.264.899 16.798.624Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 8.854.873FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.264.899 25.653.497Finansman Gelirleri73.747.599 48.684.218Finansman Giderleri-151.386.770 -113.345.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-374.272 -39.007.685Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.763.257 -1.383.163Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.217.033 -2.232.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-546.224 848.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.137.529 -40.390.848DÖNEM KARI (ZARARI)-6.137.529 -40.390.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.137.529 -40.390.848Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) 10 -0,02560000 -0,16830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-938.552 -46.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-933.233 -60.919Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.319 14.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.319 14.064Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-938.552 -46.855TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.076.081 -40.437.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.076.081 -40.437.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969675BIST