***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.695.957 3.205.375 -1.057.728.119 -477.704.296 -1.292.825.900 -1.292.825.900Transferler1.280.683 -478.984.979 477.704.296 0 0Dönem Karı (Zararı)-227.764.081 -227.764.081 -227.764.081Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-190.499 -190.499 -190.499Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.886.456 4.486.058 -1.536.713.098 -227.764.081 -1.520.780.480 -1.520.780.480Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -2.104.592 4.486.058 -1.536.713.098 -399.174.748 -1.692.409.283 -1.692.409.283Transferler1.902.727 -401.077.475 399.174.748 0 0Dönem Karı (Zararı)-73.512.425 -73.512.425 -73.512.425Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.146.583 -1.146.583 -1.146.583Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -3.251.175 6.388.785 -1.937.790.573 -73.512.425 -1.767.068.291 -1.767.068.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.911.723 -179.502.386Dönem Karı (Zararı)-73.512.425 -227.764.081Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler230.031.631 256.108.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45.196.021 34.553.009Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.528.169 -17.463.767Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.460.551 782.846Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -18.246.613Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.067.618 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.789.053 63.502.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.623.905 312.700Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.135.233 36.896.036Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler29.915 26.294.048Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler170.718.510 108.119.168Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-150.630.495 -80.507.143Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler320.103.596 187.964.380Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.245.409 661.931Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 61.059.729Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.395.665 4.218.561Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler1.460.551 -6.735.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 8.854.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-121.497.726 -207.599.496Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.674.041 3.071.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.674.041 3.071.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.862.567 -60.552.105İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.862.567 -60.552.105Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.471.734 -5.423.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.643.500 4.166.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-43.643.500 4.166.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.154.116 -148.861.897İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.154.116 -148.861.897Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.021.480 -179.255.025Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-109.757 -247.361YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.617.073 90.217.342Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.747.956Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.747.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -140.556.301 -16.946.574Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-769.235 -366.397Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-139.787.066 -16.580.177Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler116.938.950 96.864.887İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler116.938.950 96.864.887Alınan Faiz278 2.551.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.220.493 89.354.078Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri294.998.553 237.032.589Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-298.376.034 -142.736.675Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.750.708 -3.346.043Ödenen Faiz-92.304 -1.595.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.074.157 69.034NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 4.074.157 69.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 268.386 68.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.342.543 137.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.342.543 268.386Finansal Yatırımlar13.096.092 20.940.682Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 13.096.092 20.940.682Ticari Alacaklar149.954.461 115.280.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar149.954.461 115.280.420Diğer Alacaklar1.639.735.157 1.607.428.663İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 1.638.955.099 1.606.628.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar780.058 800.203Stoklar9 14.307.816 10.836.082Peşin Ödenmiş Giderler10 137.125.303 97.618.069Diğer Dönen Varlıklar18.345.054 4.301.365ARA TOPLAM1.976.906.426 1.856.673.667TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.976.906.426 1.856.673.667DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.347.290 962.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.347.290 962.470Maddi Duran Varlıklar223.423.470 228.504.607Kullanım Hakkı Varlıkları23.639.714 24.823.045Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.148.525 58.283.802Peşin Ödenmiş Giderler10 805.924 14.365Ertelenmiş Vergi Varlığı5.090.521 6.361.963TOPLAM DURAN VARLIKLAR418.455.482 318.950.290TOPLAM VARLIKLAR2.395.361.908 2.175.623.957KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 202.854Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları770.152.507 1.302.375İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları770.152.507 1.302.375Banka Kredileri6 766.674.613 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.477.894 1.302.375Ticari Borçlar217.372.536 286.819.057İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar217.372.536 286.819.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar323.807.621 322.141.378Diğer Borçlar5.707.187 5.220.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.707.187 5.220.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.099.485 101.332.168Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.094.308 10.425.630Kısa Vadeli Karşılıklar69.108.611 64.973.378Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar69.108.611 64.973.378Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 15.105.070 33.796.296ARA TOPLAM1.518.447.325 826.213.364TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.518.447.325 826.213.364UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.424.069.263 2.898.148.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.424.069.263 2.898.148.460Banka Kredileri6 2.421.494.331 2.892.967.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.574.932 5.180.923Ticari Borçlar30.020.975 4.217.954İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar30.020.975 4.217.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar165.011.803 127.545.877Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.915.527 8.632.925Uzun Vadeli Karşılıklar6.965.306 3.274.660Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.965.306 3.274.660Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.643.982.874 3.041.819.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.162.430.199 3.868.033.240ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.767.068.291 -1.692.409.283Ödenmiş Sermaye14 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.251.175 -2.104.592Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.251.175 -2.104.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.251.175 -2.104.592Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.388.785 4.486.058Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.937.790.573 -1.536.713.098Net Dönem Karı veya Zararı14 -73.512.425 -399.174.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.767.068.291 -1.692.409.283TOPLAM KAYNAKLAR2.395.361.908 2.175.623.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 574.395.013 241.826.511 357.347.572 121.555.363Satışların Maliyeti12 -518.679.267 -197.379.205 -342.595.969 -144.564.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.715.746 44.447.306 14.751.603 -23.008.840BRÜT KAR (ZARAR)55.715.746 44.447.306 14.751.603 -23.008.840Genel Yönetim Giderleri-29.493.112 -6.689.597 -11.582.358 -5.363.613Pazarlama Giderleri-15.678.525 -11.228.084 -7.925.596 -5.188.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 156.394.702 33.422.099 89.794.947 946.443Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-59.728.635 -122.409.766 -55.093.319 -46.642.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.210.176 -62.458.042 29.945.277 -79.256.666Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 8.854.873 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)107.210.176 -53.603.169 29.945.277 -79.256.666Finansman Gelirleri154.704.734 80.894.058 80.957.135 32.209.840Finansman Giderleri-327.031.670 -250.836.409 -175.644.900 -137.491.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-65.116.760 -223.545.520 -64.742.488 -184.537.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.395.665 -4.218.561 -2.632.408 -2.835.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.094.308 -5.338.508 -1.877.275 -3.106.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.301.357 1.119.947 -755.133 270.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-73.512.425 -227.764.081 -67.374.896 -187.373.233DÖNEM KARI (ZARARI)-73.512.425 -227.764.081 -67.374.896 -187.373.233Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-73.512.425 -227.764.081 -67.374.896 -187.373.233Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.146.583 -190.499 -208.031 -143.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.176.498 -235.440 -243.265 -174.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.915 44.941 35.234 30.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29.915 44.941 35.234 30.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.146.583 -190.499 -208.031 -143.644TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.659.008 -227.954.580 -67.582.927 -187.516.877Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-74.659.008 -227.954.580 -67.582.927 -187.516.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995229BIST