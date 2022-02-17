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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2022 18:53
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 01.06.2021 - 31.05.2022 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.02.2022
Genel Kurul Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş - İstanbul - Vodafone Park Basın Toplantı Odası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
4 - 27.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Ömer Karabacak'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.02.2022 (bugün) tarihli 2022/7 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002531


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Altın Gr. 829 829 10,32  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,02  
Gümüş Gr. 10,35 10,37 -0,04  
B. Petrol 92,91 92,91 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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