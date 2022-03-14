***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 18:27
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurul'u 14.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.02.2022
Genel Kurul Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş - İstanbul - Vodafone Park Basın Toplantı Odası
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
4 - 27.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Ömer Karabacak'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010415
BIST