***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurul'u 14.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.02.2022Genel Kurul Tarihi 14.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş - İstanbul - Vodafone Park Basın Toplantı OdasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması4 - 27.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Ömer Karabacak'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması5 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarGenel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010415BIST