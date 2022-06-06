***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimizle dogrudan veya dolayli hic bir bagi olmayan https://bjkfantoken.com/ adresli internet sitesinde, mesnetsiz, gerçeğe aykırı, Şirketimizin büyük küçük bütün hissedarlarını olumsuz etkileyen faaliyetler yapıldığı 06.06.2022 tarihinde (bugün) öğrenilmiştir. Bu nedenle ve SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasılolmuştur. Söz konusu sitede Şirketimizin isminin ve logosunun kullanılmasının hiç bir dayanağı ve delili yoktur. Söz konusu mesnetsiz ve delilsiz faaliyetlerde bulunanlar hakkında, Şirketimizce hukuki işlem başlatılacaktır. Şirketimiz kendisi ile ilgili önemli konuları, süresinde KAP'ta açıklama yapmak suretiyle Yatırımcılarıyla ve Kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sebeple belirli amaca yönelik olarak hazırlandığı belli olan bu gerçek dışı haber, söylenti ve faaliyetlere itibar edilmemesini, bunların yerine Şirketimiz'in yapmış olduğu açıklamalara itibar edilmesi gerekliliğini Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034795BIST