***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
06.06.2022 11:56
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimizle dogrudan veya dolayli hic bir bagi olmayan https://bjkfantoken.com/ adresli internet sitesinde, mesnetsiz, gerçeğe aykırı, Şirketimizin büyük küçük bütün hissedarlarını olumsuz etkileyen faaliyetler yapıldığı 06.06.2022 tarihinde (bugün) öğrenilmiştir. Bu nedenle ve SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasılolmuştur. Söz konusu sitede Şirketimizin isminin ve logosunun kullanılmasının hiç bir dayanağı ve delili yoktur. Söz konusu mesnetsiz ve delilsiz faaliyetlerde bulunanlar hakkında, Şirketimizce hukuki işlem başlatılacaktır. Şirketimiz kendisi ile ilgili önemli konuları, süresinde KAP'ta açıklama yapmak suretiyle Yatırımcılarıyla ve Kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sebeple belirli amaca yönelik olarak hazırlandığı belli olan bu gerçek dışı haber, söylenti ve faaliyetlere itibar edilmemesini, bunların yerine Şirketimiz'in yapmış olduğu açıklamalara itibar edilmesi gerekliliğini Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034795
BIST
16:242.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,76
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:2416,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1664
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:2417,8189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2221
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:24988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,86
|Açılış
|: 988,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:22
|RYSAS
|8,25
|55.931.349
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.558.564
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.819.391
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,48
|104.826.954
|% -6,71
|
|SANFM
|33,66
|13.105.655
|% -3,66
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,04
|4.264.958
|% -2,69
|
|THYAO
|48,18
|3.648.545.399
|% 0,42
|
|SASA
|44,60
|3.600.661.348
|% 1,59
|
|AKBNK
|8,96
|2.266.065.165
|% 2,28
|
|SISE
|21,80
|2.179.923.533
|% 4,71
|
|GARAN
|15,69
|1.850.544.337
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,88
|896.602.350
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|787.230.077
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,96
|2.266.065.165
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,94
|1.008.048.835
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,09
|816.104.079
|% 3,81
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5695
|16,5823
|% 1,02
|
|Euro
|17,7678
|17,8142
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7608
|20,8649
|% 1,58
|
|Frank
|17,1499
|17,2532
|% 0,94
|
|Riyal
|4,4103
|4,4324
|% 1,09
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,20
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,36
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,24
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37RYGYO
Yüzde 6.98 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 083, 786 adet işlem
-
16:35DARDL
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 033, 018 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 2, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 35, 548.00 milyon TL de
-
16:34KAREL
Yüzde 5.19 oranında artışla 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 418 adet işlem
-
16:33TSKB
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 253, 769 adet işlem