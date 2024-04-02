***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'yeçıkarılmasına karar verildiği 01.04.2024 tarihinde açıklanmıştı.Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (02.04.2024) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 3) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265957BIST