Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.10.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.06.2019- 31.05.2020 Dönemi Kar Dağıtımı Yapılmaması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.10.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 0 0
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/10/2020 tarih ve 2020/23 karar verme kararı ile Şirketimizin ilgili dönem zararı kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın şirketimizin 01.6.2019-31.5.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında şirketimiz paylarının onayına sunulmasına karar verildi.
Kamuyuna saygı ile duyurulur.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2019/31.05.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 240.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.205.375
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -474.560.052 -397.404.891
4. Vergiler ( - ) -3.144.244 0
5. Net Dönem Kârı -477.704.296 -397.404.891
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.053.425.647 -1.069.951.621
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.531.129.943 -1.467.356.512
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881938


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.180
Değişim :  -0,75% |  -8,86
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 8,14 93.657.686 % 10,00  
PENGD 6,71 154.071.796 % 10,00  
AVOD 9,90 103.975.765 % 10,00  
FMIZP 129,80 33.765.301 % 10,00  
KENT 330,00 2.880.610 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9341 7,9410 % 0,38  
Euro 9,2907 9,3002 % 0,09  
Sterlin 10,2195 10,2708 % -0,41  
Frank 8,6547 8,7068 % 0,35  
Riyal 2,1102 2,1208 % 0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 0,04  
Altın Gr. 485 485 1,39  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,01 24,05 -0,25  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,07  
B. Petrol 42,39 42,39 -0,93  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru