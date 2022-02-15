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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2022 21:40
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bil


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 21.01.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2022 yılı sonunda dolacağı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında 2022-2026 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınmasına ve mevcut 500.000.000.-(Beşyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa da, yönetim kuruluna verilecek sürede dikkate alınarak, yeni kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000.-(Birmilyarikiyüzmilyon)TL'sı olarak belirlenebilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda 28.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001977


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