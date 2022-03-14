***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 21.01.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2022 yılı sonunda dolacağı için, yapılacak ilk genel kurul toplantısında 2022-2026 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınmasına ve mevcut 500.000.000.-(Beşyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa da, yönetim kuruluna verilecek sürede dikkate alınarak, yeni kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000.-(Birmilyarikiyüzmilyon)TL'sı olarak belirlenebilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda 28.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.14.03.2022 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşülerek kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010437BIST