***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul Tescili HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 17.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesinin görüşülüp onaylanarak karara bağlandığı 14.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 17.03.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011225BIST