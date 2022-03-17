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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2022 19:17
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bil


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve izin süresinin uzatılması için Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesinin görüşülüp onaylanarak karara bağlandığı 14.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 17.03.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011225


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