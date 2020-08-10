***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803447Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ Şirket Ana Sözleşmesi Madde 3/25?te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirketimiz 09.01.2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği?dir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı %94?tür.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 511.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?in https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni?01.06.2018-31.05.2019? tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2020 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7.maddesinde konu görüşülmüştür. ? 7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2018 ? 31.05.2019 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi 305.711.408-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2018?31.05.2019 tarihli özel hesap dönemi Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 09.12.2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.06.2018-31.05.2019 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. ?Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı09/01/2020 % 51,07 % 0 % 51,07 Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır 39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı mesajında yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikaları? başlığı altında bulunmaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıBağımsız Denetçi Raporunun İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 75 1 1Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYoktur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiHayır (No)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu?nun 16.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Erdal Torunoğulları, Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliğe Sn. Cenk Sümer seçilmiştirİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporu ?Yönetim Kurulu? bölümünde Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıErdal Torunoğullarıİcra başkanı / genel müdürün adıCenk Sümer ? Yönetim Kurulu Başkan Vekili ? Murahhas Üye, Seçil Aygül ? Genel MüdürYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25?ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP?ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıŞirketimizin 9 Yönetim Kurulu üyesi arasında 1 kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu?nda yer alacak kadın üye oranı için %25?ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıErdal Torunoğulları İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/01/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Cenk Sümer İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/11/2014 - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) İlgisiz (Not applicable)Celal Aral İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/01/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Emre Kocadağ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/01/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Kemal Erdoğan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/01/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Fikri Şener İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/01/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Demet Güdül İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/01/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Ertan Mitap İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/01/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Özgür Şentürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 09/01/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329 Değerlendirildi (Considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYoktur.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriYoktur.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYoktur.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2018 - 31.05.2019 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ? 2018/12 Aylık? raporu içinde Bölüm IV- Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2018 - 31.05.2019 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ? 2018/12 Aylık? raporu içinde Bölüm IV - Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında "İçinde Bulunduğumuz Çevreye Ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar" başlığı altında " bulunmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin ?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde Şirket Bilgileri?altında ?Ortaklık Yapısı? başlığı ile yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ?Ek/1 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri? bölümünde yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ?Ek/2 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ? bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları? bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?İdari Faaliyetler? bölümünde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı?Şirket Bilgileri? bölümünde ?Sermaye Yapısı ve İştirakler? başlığı altında bulunmaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?Menfaat Sahipleri? bölümünde ?İnsan Kaynakları Politikası? ve ?Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk? başlıkları altında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı23Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 84Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıEsas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizin 8 ve 9. Maddesinde belirlenmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı?Yönetim Kurulu? bölümünde ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? başlığı altında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813236Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Demet Güdül Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ertan Mitap Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Özgür Şentürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Demet Güdül Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ertan Mitap Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Özgür Şentürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Kadriye Terzi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Demet Güdül Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ertan Mitap Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Özgür Şentürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867740BIST