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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

08.09.2022 19:48
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İl


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
21.07.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.09.2022
Davanın Konusu
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü 2022/15788 E. sayılı dosyaya yapılan itirazın kaldırılması ve iflas davası
Karşı Taraf(lar)
Global Menajerlik Limited Şirketi
Davanın Tutarı
1.935.200 Avro
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,44
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/526 E.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
22.12.2022
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü 2022/15788 E. sayılı dosyasına şirketimiz tarafından yapılan itirazın kaldırılması ve şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup, bu asamada sirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadir
Açıklamalar

04.01.2018 - 31.05.2022 tarihleri arasında Futbol A Takımı oyuncumuz olan Domagoj Vida'nın menajeri olduğu ve Şirketimiz'den menajer alacağı olduğu iddiası ile Global Menajerlik Limited Şirketi tarafından Şirketimiz aleyhine toplam 1.935.200 Avro bedelin (takip açılış tarihi olan 01.06.2022 itibarıyla karşılığı 34.098.224 TL) tahsili talebi ile iflas yoluyla adli takip başlatılmış olup takibe Şirketimiz tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir. Bu kere İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın kaldırılması ve Şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açıldığı bildirilmiştir.  2022/526 esas numarası ile açılan davanın ilk duruşması 22.12.2022 tarihinde yapılacaktır..Konu hakkında tüm hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061739


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