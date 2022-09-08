***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi21.07.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.09.2022Davanın Konusuİstanbul 13. İcra Müdürlüğü 2022/15788 E. sayılı dosyaya yapılan itirazın kaldırılması ve iflas davasıKarşı Taraf(lar)Global Menajerlik Limited ŞirketiDavanın Tutarı1.935.200 AvroDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,44İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/526 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi22.12.2022Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine Etkisiİstanbul 13. İcra Müdürlüğü 2022/15788 E. sayılı dosyasına şirketimiz tarafından yapılan itirazın kaldırılması ve şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup, bu asamada sirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadirAçıklamalar04.01.2018 - 31.05.2022 tarihleri arasında Futbol A Takımı oyuncumuz olan Domagoj Vida'nın menajeri olduğu ve Şirketimiz'den menajer alacağı olduğu iddiası ile Global Menajerlik Limited Şirketi tarafından Şirketimiz aleyhine toplam 1.935.200 Avro bedelin (takip açılış tarihi olan 01.06.2022 itibarıyla karşılığı 34.098.224 TL) tahsili talebi ile iflas yoluyla adli takip başlatılmış olup takibe Şirketimiz tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir. Bu kere İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın kaldırılması ve Şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açıldığı bildirilmiştir. 2022/526 esas numarası ile açılan davanın ilk duruşması 22.12.2022 tarihinde yapılacaktır..Konu hakkında tüm hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061739BIST