***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi28.09.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi23.10.2023Davanın KonusuDosyaya yapılan itirazın iptali ve iflas davasıKarşı Taraf(lar)Global Menajerlik Limited ŞirketiDavanın Tutarı2.001.253,40 AvroDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,62İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/677 E.Davanın Duruşma Tarihi25.01.2024Alınan KararAlacağın varlığı konusunda rapor hazırlanmak üzere dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi06.06.2024Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Açıklamalar24.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Global Menajerlik Ltd. Şti. tarafından Şirketimiz aleyhine 2.001.253,4 Avro tutarında alacak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde itirazın iptali ve iflas davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir. Bu karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf mahkemesi tarafından yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiş olup dava İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam etmektedir. 25.01.2024 tarihli duruşmada takip konusu alacağın varlığı konusunda rapor hazırlanmak üzere dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir. Bir sonraki duruşma 06.06.2024 tarihinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243438BIST