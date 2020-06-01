***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 11:00
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847971
BIST
12:24106.895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.374,59
|Açılış
|: 106.481
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|Önceki Kapanış
|: 105.520
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12:246,8228
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382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.227.951
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.770.778
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.638.013
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.599.375
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.747
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|580.605.148
|% 1,83
|
|GARAN
|7,94
|470.255.689
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,57
|461.984.855
|% 6,80
|
|ASELS
|31,00
|431.665.854
|% 2,72
|
|GSRAY
|3,53
|390.649.922
|% 4,13
|
|EKGYO
|1,57
|461.984.855
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|390.649.922
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|92.737.988
|% 4,35
|
|TSKB
|1,14
|85.177.116
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,35
|175.072.999
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4362
|8,4785
|% 0,48
|
|Frank
|7,0811
|7,1238
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,06
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,60
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,60
|
|Yarım
|1.239
|1.251
|10,80
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,97
|37,97
|0,13
|