***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847971BIST