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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2020 11:00
GÜNCEL HABERLER



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.
 
Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV  olarak belirlenmiştir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847971


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Frank 7,0811 7,1238 % 0,26  
Riyal 1,8106 1,8197 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 9,06  
Altın Gr. 381 381 1,65  
Cumhuriyet 2.467 2.495 21,60  
Tam 2.540 2.564 14,60  
Yarım 1.239 1.251 10,80  
Çeyrek 620 627 5,40  
Gümüş.Ons 18,17 18,21 0,32  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,06  
B. Petrol 37,97 37,97 0,13  
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