***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 10:37
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ertuğrul Avcı görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861084
BIST
10:22119.336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.294,23
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:226,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:227,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:22409,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,78
|Açılış
|: 409,59
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|PENGD
|2,92
|5.839.250
|% 9,77
|
|KUTPO
|41,44
|35.146.275
|% -9,99
|
|DERAS
|6,21
|19.578.740
|% -9,21
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,40
|1.265.151.910
|% 6,19
|
|AFYON
|4,90
|184.153.168
|% 5,15
|
|GARAN
|8,00
|165.245.118
|% 0,76
|
|ASELS
|32,70
|109.587.772
|% 1,11
|
|KARSN
|3,21
|97.488.196
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,40
|1.265.151.910
|% 6,19
|
|AFYON
|4,90
|184.153.168
|% 5,15
|
|KARSN
|3,21
|97.488.196
|% 4,22
|
|GSDHO
|2,42
|70.617.059
|% 3,42
|
|KRDMD
|3,08
|80.097.571
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6811
|8,7247
|% 0,27
|
|Frank
|7,3219
|7,3660
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,89
|
|Cumhuriyet
|2.658
|2.683
|37,40
|
|Tam
|2.738
|2.754
|38,40
|
|Yarım
|1.329
|1.347
|18,80
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|4,91
|4,91
|0,24
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|-0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:38MAALT
Yüzde 4.66 oranında artışla 137.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 660 adet işlem
-
10:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TAVHL, EREGL
-
10:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1107, 2 artarak (% 1.02 ) 109, 731
-
10:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ETILR, FRIGO, YONGA
-
10:37
OSMEN, AKGUV, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında