***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 16:16
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869388
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 10,39
|Açılış
|: 470,50
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3868
|7,3884
|% 0,43
|
|Euro
|8,7603
|8,7818
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6436
|9,6919
|% 0,47
|
|Frank
|8,1111
|8,1599
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|36,29
|
|Altın Gr.
|470
|471
|10,42
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,26
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,50
|