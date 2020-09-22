***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 16:23
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanana kadar, ilgili bölümün görevleri Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü bölümümüz tarafından yerine getirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876174
BIST
17:381.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:387,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:388,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:38470,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 470,07
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ERSU
|5,28
|80.723.285
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.900.686
|% -9,98
|
|ARMDA
|74,00
|15.164.204
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.875.533.801
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|987.475.859
|% 3,14
|
|PETKM
|4,26
|714.031.027
|% 2,40
|
|ODAS
|2,59
|574.562.086
|% 4,44
|
|THYAO
|10,53
|472.920.958
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,28
|987.475.859
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|1.875.533.801
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|574.562.086
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|354.681.143
|% 1,52
|
|PETKM
|4,26
|714.031.027
|% 2,40
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6604
|7,6638
|% 0,42
|
|Euro
|8,9724
|8,9781
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7368
|9,7856
|% -0,18
|
|Frank
|8,3058
|8,3558
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0350
|2,0452
|% 0,29
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-6,52
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,39
|