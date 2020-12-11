***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.11.2020 tarihli açıklamamız ile çağrısı yapılmış olan ve 10.12.2020 tarihli açıklamamız ile ilgili Güncellenmiş Bilgilendirme Dökümanı paylaşılan, Şirketimizin 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısı Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın belirttiği önlemler uygun olarak yapılacaktır. Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, Covid 19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin ancak HES kodu ile toplantıya fiziken katılımları mümkün olabilecektir. Ancak Covid 19 salgınının önlenmesi amacıyla pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılmak yerine elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892820BIST