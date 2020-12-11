***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 16:18
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.11.2020 tarihli açıklamamız ile çağrısı yapılmış olan ve 10.12.2020 tarihli açıklamamız ile ilgili Güncellenmiş Bilgilendirme Dökümanı paylaşılan, Şirketimizin 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısı Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın belirttiği önlemler uygun olarak yapılacaktır. Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, Covid 19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin ancak HES kodu ile toplantıya fiziken katılımları mümkün olabilecektir. Ancak Covid 19 salgınının önlenmesi amacıyla pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılmak yerine elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892820
BIST
16:491.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:497,8665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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8,0280
En Düşük
7,8508
16:499,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0536
|Açılış
|: 9,5150
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|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,7363
En Düşük
9,5247
16:49464,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,57
|Açılış
|: 464,27
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:47
|NIBAS
|82,50
|30.333.260
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.485.878
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.957.409
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.801.822
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,24
|80.255.328
|% -7,19
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|ODAS
|3,64
|1.071.680.809
|% -6,19
|
|SISE
|7,15
|2.233.734.076
|% -0,14
|
|GARAN
|9,52
|2.130.746.254
|% 0,21
|
|PETKM
|4,83
|1.408.813.201
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,90
|1.315.552.507
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,13
|1.214.316.517
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.214.316.517
|% 2,62
|
|SISE
|7,15
|2.233.734.076
|% -0,14
|
|TSKB
|1,78
|533.377.139
|% -2,73
|
|PETKM
|4,83
|1.408.813.201
|% 2,33
|
|ODAS
|3,64
|1.071.680.809
|% -6,19
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8595
|7,8664
|% -0,30
|
|Euro
|9,5245
|9,5343
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3368
|10,3886
|% -1,21
|
|Frank
|8,8217
|8,8748
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0925
|2,1030
|% -0,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,77
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|1,98
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|0,96
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|
Seans Raporu
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16:59SNPAM
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 89 artarak (% 0.57 ) 1, 226
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, BRSAN, SEKFK, LINK, EPLAS, SILVR, DITAS, UMPAS, SELGD, NIBAS