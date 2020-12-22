***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 18:31
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Demet Güdül, Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden
ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir.
Kamuyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894290
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|ALGYO
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|225.736.587
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|MRSHL
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|14.494.752
|% 10,00
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|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
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|GEDZA
|27,50
|24.736.981
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|KARTN
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|CASA
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|THYAO
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|1.468.989.550
|% 1,64
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|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
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|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
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|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
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|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
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|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
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|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
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|KRDMD
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|1.368.809.091
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|GARAN
|10,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6398
|7,6471
|% 0,08
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|Euro
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|9,3060
|% -0,48
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|Sterlin
|10,1821
|10,2332
|% -0,63
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|Frank
|8,5642
|8,6157
|% -0,34
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|Riyal
|2,0317
|2,0418
|% 0,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-9,24
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|Altın Gr.
|459
|459
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,85
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,20
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|B. Petrol
|50,06
|50,06
|-0,85
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