***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.12.2020 (bugün) tarihli toplantısında, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 23.12.2020 (bugün)Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı) Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi) Fırat Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi) Adnan Demir (Yönetim Kurulu Üyesi) Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi) Özgür Mert Balcı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Kerem Gürel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894655BIST