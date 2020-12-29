***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 15:36
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.12.2020 tarihli 2020/31 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Merve Temel'in atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895414
BIST
17:181.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.439
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1.451
En Düşük
1.436
17:187,3559
En Yüksek
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|: -1,11%
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|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,4350
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7,4786
En Düşük
7,3450
17:189,0189
En Yüksek
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|: -0,83%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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17:18444,12
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|Açılış
|: 444,12
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ALCAR
|374,00
|261.615.113
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.734.868
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.654.358
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,38
|13.438.936
|% -9,58
|
|GUBRF
|74,95
|2.156.080.338
|% 6,46
|
|THYAO
|12,87
|1.379.699.414
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.153.100.044
|% 0,51
|
|KARTN
|104,80
|987.883.622
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|751.302.793
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,54
|334.856.289
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,48
|471.203.903
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|323.741.027
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3517
|7,3559
|% -1,11
|
|Euro
|9,0108
|9,0189
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,9040
|9,9537
|% -0,62
|
|Frank
|8,2690
|8,3188
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -1,15
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,07
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,62
|
Seans Raporu
17:18
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17:32ANELE
Yüzde 4.90 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 339 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 877.00 milyon TL de
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17:29GUBRF
Yüzde 5.54 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 590, 315 adet işlem
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17:28KRTEK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 251 adet işlem
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17:26GUBRF
Yüzde 5.11 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 269, 944 adet işlem