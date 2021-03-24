***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 17:08
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyu'nun bilgisine, UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karar göre Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir. Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920208
BIST
16:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 39,08
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:587,9124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
16:589,4162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0452
|Açılış
|: 9,3300
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
16:58440,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 440,60
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PEKGY
|2,20
|56.446.913
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.039.955
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.091.464
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|442.204.261
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,60
|8.543.231
|% -1,89
|
|BJKAS
|5,85
|242.897.676
|% -1,52
|
|AVHOL
|8,94
|7.623.072
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|SASA
|48,00
|1.322.379.115
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|827.858.407
|% 3,90
|
|SISE
|7,29
|803.364.307
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,95
|802.181.215
|% 3,13
|
|GARAN
|7,25
|6.215.564.397
|% 0,83
|
|TSKB
|1,45
|321.036.131
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,25
|501.303.259
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,20
|226.364.628
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|314.383.448
|% 3,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9119
|7,9124
|% -0,35
|
|Euro
|9,3871
|9,4162
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,8266
|10,8809
|% -0,56
|
|Frank
|8,4272
|8,4780
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% -0,21
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
16:58
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17:11VKGYO
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