***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 18:27
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği,CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.
Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923973
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0868
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6780
En Düşük
9,5657
18:05457,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,35
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1514
|% 0,61
|
|Euro
|9,6587
|9,6780
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,30
|
|Frank
|8,7069
|8,7594
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL